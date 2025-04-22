Ученые Подольска разработали метод применения эфирных масел для улучшения питания сельхозживотных

В Подольске ученые ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста и НИИ сельского хозяйства Крыма разработали и запатентовали метод применения эфирных масел для улучшения питания сельскохозяйственных животных и птиц.

В частности, был выявлен новый способ получения липосомальной эмульсии с эфирным маслом кориандра и фенхеля. Ее будут использовать при откорме молодняка крупного рогатого скота, а также для улучшения микробиома кишечника моногастричных животных и птиц.

Разработка позволит обеспечить получение малокомпонентной эмульсии с сохранением количественных и качественных показателей эфирного масла при хранении.

Сейчас проводится апробация разработки. После проведения испытаний планируется презентовать новый продукт.

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