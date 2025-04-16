Жительница Подольска победила в финале Всероссийской олимпиады школьников

Школьница из Подольска одержала победу в финале Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Об этом рассказали в администрации округа.

Виктория Мошкович — выпускница лицея № 23. Она демонстрирует блестящие знания на заключительных этапах олимпиады уже третий год подряд. В копилке девушки два диплома по русскому языку и один диплом по английскому языку. В планах Виктории — поступить в НИУ ВШЭ на «Фундаментальную и компьютерную лингвистику».

«Поздравляю Викторию с очередным успехом. Гордимся тем, что именно такие ученики представляют наш округ на всероссийском уровне», — поздравил девушку глава Подольска Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился со школьниками из ОАЭ, которые приехали по обмену в гимназию им. Е. М. Примакова.