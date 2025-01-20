Уголовное дело возбудили после гибели женщины и двоих детей при пожаре в Химках

Уголовное дело возбудили после гибели женщины и двоих детей в результате пожара в Химках. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел рано утром 20 января в деревне Клушино. В населенном пункте загорелся частный дом. Жертвами происшествия стали женщина в возрасте 43 лет, а также ее 13-летняя дочь и 10-летний сын. Кроме того, третий ребенок — 9-летний мальчик — получил ожоги верхних дыхательных путей.

Точные причины возгорания будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы.