Уголовное дело возбудили после того, как школьник избил сверстника в Лосино-Петровском

Уголовное дело было возбуждено в Подмосковье после того, как школьник серьезно избил сверстника в Лосино-Петровском, сообщили в ГСУ СК России по региону. По факту случившегося Прокуратура Московской области проводит проверку.

Инцидент произошел 29 ноября в школе, расположенной в поселке Свердловский. Один из учащихся остался дежурным и рассказал классному руководителю о том, что второй курит.

В результате между мальчиками возник конфликт. После этого нарушитель подкараулил потерпевшего на углу школы и избил его. Подросток получил травмы головы. Сейчас он в больнице, ему оказывают всю необходимую помощь.