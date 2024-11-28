Уголовное дело возбудили в Егорьевске после самостоятельного ухода 2-летнего мальчика из детского сада

Уголовное дело возбудили в Егорьевске после того, как двухлетний мальчик самостоятельно ушел из детского сада. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью. Прокуратура Московской области проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошел ранним утром 27 ноября. Мальчик, оставшись без присмотра воспитателя, самовольно, без верхней одежды и обуви вышел на улицу.

Ребенка обнаружили прохожие. Его отвели в теплое помещение, а затем вызвали экстренные службы. Сейчас здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает.

В рамках расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за безопасность воспитанников дошкольного учреждения.