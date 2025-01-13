Уголовное дело завели на мужчину, который с ножом напал на трех человек в Щелково

Уголовное дело завели на мужчину, который нанес ножевые ранения трем людям в продуктовом магазине в Щелково, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено на Краснознаменской улице минувшей ночью. Уроженец Волгоградской области, находившийся в состоянии опьянения, зашел в магазин и беспричинно напал на трех человек.

Травмы получили посетители и сотрудники торговой точки. Всем своевременно оказали медицинскую помощь.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.