Уголовное дело завели на мужчину, который с ножом напал на трех человек в Щелково
На мужчину, ранившего ножом трех человек в магазине Щелково, завели дело
Фото: [Медиасток.рф]
Уголовное дело завели на мужчину, который нанес ножевые ранения трем людям в продуктовом магазине в Щелково, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.
Преступление было совершено на Краснознаменской улице минувшей ночью. Уроженец Волгоградской области, находившийся в состоянии опьянения, зашел в магазин и беспричинно напал на трех человек.
Травмы получили посетители и сотрудники торговой точки. Всем своевременно оказали медицинскую помощь.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.