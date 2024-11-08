Уголовное дело завели на мужчину в Королеве за мошенничество с землей на 10,7 млн рублей

Уголовное дело завели на мужчину в Королеве за мошенничество с земельным участком на 10,7 миллиона рублей. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, гражданин арендовал участок у муниципалитета и возвел на нем некапитальное строение. В регистрирующий орган были поданы заведомо подложные документы, согласно которым, объект зарегистрирован как жилой дом. При этом строение не относится к объектам недвижимого имущества.

Таким образом, арендатор получил возможность выкупить участок по льготной стоимости. В результате муниципалитету был причинен ущерб в размере более 10,7 миллиона рублей.