Укладка нового покрытия началась в Цементном проезде в Подольске. О проведении ремонтных работ рассказали в муниципальной администрации.

Сейчас на участке уже обновили около 6 тыс. кв. м. дорожного полотна. Общая протяженность обновленного участка превысила 1,3 км.

После ремонта начнутся работы на улицах Ватутина, Багратиона и 50 лет ВЛКСМ. Здесь планируется обновиться свыше 11 тыс. кв. м. покрытия.

Ранее сообщалось, что в этом году в Подольске отремонтируют более 20 км муниципальных дорог.