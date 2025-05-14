Более 20 км муниципальных дорог отремонтируют в Подольске в 2025 году

В Подольске в текущем году планируется отремонтировать муниципальные дороги по 18 адресам. Их общая протяженность составит свыше 20 км, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Работы ведутся с опережением графика. Они уже завершены на шести участках улиц Юбилейная, Чехова, Физкультурная, Трудовая, Курская, Революционный проспект.

Сейчас продолжается ремонт на трех участках, в том числе на Цементном проезде — это самая протяженная дорога, ее длина составляет около 1,5 км. Этот участок будут ремонтировать в ночные часы, чтобы не мешать автомобилистам.

Особое внимание уделяется подъездным дорогам к участкам многодетных семей. В деревне Матвеевское ремонт уже стартовал, в деревне Никулино — начнется в ближайшие дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции Володарского шоссе.