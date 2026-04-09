Уполномоченный по правам человека в Подмосковье рассказала об итогах работы в 2025 году

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подвела итоги работы за 2025 год. Соответствующий доклад был представлен в ходе заседания Московской областной Думы.

Фаевская отметила, что 2026 году аппарату омбудсмена Подмосковья исполнилось 25 лет. Она поблагодарила губернатора Московской области Андрея Воробьева, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и депутатов за поддержку.

По итогам 2025 года от жителей региона поступило 2,6 тыс. обращений, из которых 77 были коллективными. От военнослужащих и в их интересах поступило 620 обращений.

В прошлом году состоялось девять обменов военнопленными, в результате которых на Родину вернулись 1,8 тыс. человек, в том числе 71 житель Подмосковья.

«К нам обратилась жительница Подмосковья, у которой двое сыновей и внук участвовали в СВО. В 2025 году сын и внук героически погибли, и женщина просила помочь перевести из зоны боевых действий своего второго сына – единственного, кто у нее остался. В этом случае командование приняло справедливое решение о переводе военнослужащего в Подмосковье. Однако процедура принятия такого решения непростая и длительная. Более того, документы, регламентирующие соответствующий порядок, не доступны для граждан, поскольку предназначены «Для служебного пользования» (ДСП)», - рассказала Фаевская.

Она предложила вывести из-под грифа ДСП («Для служебного пользования») нормы, определяющие право и порядок перевода военнослужащих, имеющих погибших в ходе СВО близких родственников. По ее словам, это позволит сократить сроки рассмотрения соответствующих решений.

Также она отметила, что в аварийных домах проживают около 43 тыс. человек. В 2025-м расселили 11 тыс. Фаевская предложила законодательно закрепить четкие критерии и границы определения разумных сроков отселения граждан из непригодного для проживания жилья.

Омбудсмен сообщила, что в 2025 году задолженность по активации электронных сертификатов на техсредства реабилитации составляла более 2,7 млрд рублей. При содействии федерального омбудсмена Татьяны Москальковой в региональные отделения СФР были доведены дополнительные средства федерального бюджета в размере 5,2 млрд рублей.

В 2025 году увеличился рост обращений на экологическую тематику — на 49% по сравнению с 2024 годом. Чаще всего жителей беспокоит деятельность КПО. К примеру, предприятия «Нева» в Солнечногорске, где выявлены грубые нарушения санитарных норм и регулярные выбросы свалочного газа. Фаевская призвала обратить внимание на эту ситуацию.

Кроме того, омбудсмен региона отметила актуальность вопросов об отказах в возбуждении уголовных дел. В прошлом году областная прокуратура вынесла почти 80 тыс. постановлений об отмене отказов в возбуждении уголовного дела.

«Зачастую граждане недовольны, поскольку у них отсутствует информация о результатах процессуальной проверки по их заявлениям о преступлении. Решением могло бы стать уведомление жителей посредством портала Госуслуги. Подобная практика уже используется в деятельности Службы судебных приставов. Наше предложение – распространить ее и на решения о сообщениях о преступлении», - сказала Фаевская.

