Губернатор Подмосковья поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи поблагодарил социальных координаторов Госфонда «Защитники Отечества» за поддержку ветеранов специальной военной операции и их семей, специалисты персонально сопровождают ветеранов спецоперации, родственников и семьи бойцов. Он также поздравил всех сотрудниц фонда с наступающим Международным женским днем.

«Хочу сказать вам слова благодарности за вашу работу, заботу, вовлеченность во все то, что нужно сегодня семьям, детям, близким наших защитников. Работа соцкоординаторов очень важна. Я хочу пожелать, чтобы источник вашей энергии, направленной на добрые дела, не иссякал. Знаю, что у каждой из присутствующих здесь своя личная история, связанная с СВО. У кого-то или сын, или муж, или близкий человек защищает Родину или только вернулся с передовой, кто-то занимается гуманитарной миссией. Поэтому в вашем лице я хочу сказать самые добрые слова всем нашим соцкоординаторам, волонтерам. Часто именно девушки, женщины, вовлечены в эту работу», – сказал губернатор.

На встречу приехали специалисты из Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Люберец, Павловского Посада, Раменского и Волоколамского округов. Филиал госфонда в Красногорске заработал 1 июня 2023 года.

«Я очень дорожу всеми нашими координаторами. Это люди, которые несут определенную миссию. На данный момент работает 91 социальный координатор в 56 муниципальных образованиях Подмосковья», - сказала руководитель регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Около 80% от общего числа специалистов – женщины. Психолог-волонтер Ольга Ржавцева подчеркнула, что большая часть сотрудников – это либо жены, либо сами участники СВО, поэтому они работают с особым понимаем. Так, например, у Марины Жуковой из Волоколамского в спецоперации принял участие сын. По ее словам, в 2023-м ей предложили попробовать работать социального координатора госфонда, теперь это ее основная деятельность.

Соцкоординаторы позволяют выстроить эффективную систему сопровождения героев СВО, они помогают решить вопросы с документами, выплатами, льготами, лечением и реабилитацией. Кроме того, в их задачи входит адаптация ветеранов СВО к мирной жизни.

Фонд «Защитники Отечества» совершенствует свою работу. Так, например, запущен пилотный проект по открытию дополнительных отделений (Реутов, Лобня, Ногинск), реализуется возможность получения мер прямо рядом с домом – в МФЦ.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.