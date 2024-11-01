Управляющие компании Подмосковья очистили от рекламы и надписей более тысячи лифтов

С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья отчислили от несанкционированных надписей, рисунков и рекламы более 1,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что лифты относятся к общему имуществу дома, поэтому требуют бережного обращения и поддержания в чистоте. Специалисты коммунальных служб очищают их, чтобы поддерживать порядок и создавать комфортные условия для жильцов. Сообщить о том, что лифт находится в ненадлежащем виде, можно в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.