В 15 округах Подмосковья построили 40 новых остановочных павильонов

Новые остановочные павильоны появились в Подмосковье. Работы провели в 15 округах, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, было установлено 40 новых остановок. Их построили по нацпроекту. Это павильоны двух типов — для установки в черте городов и вне населенных пунктов.

До конца текущего года в регионе планируется установить еще 60 новых остановочных павильонов и заменить 50 старых остановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области прошло голосование по благоустройству.