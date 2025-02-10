В 2024 году в Подмосковье произвели почти 65 тыс. тонн замороженных хлебобулочных полуфабрикатов

В Подмосковье по итогам 2024 года произвели почти 65 тыс. тонн замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметили в ведомстве, общий объем производства указанного вида продукции в 2024 году на 8,4% превысил результат за 2023 год.

В Подмосковье за год произвели более 27,5% от общего объема такой продукции в ЦФО и свыше 14% от общего объема в России.

Одним из наиболее популярных видов замороженных хлебобулочных полуфабрикатов являются круассаны, добавили в министерстве. В Подмосковье их производит несколько предприятий, в том числе ООО «Октион» и ООО ОП «Морозко».