В Домодедове осудили шестерых участников ОПГ за мошенничество с продажей автодвигателей на ₽8 млн

С ноября 2020 года по февраль 2022 года злоумышленники публиковали в интернете объявления о продаже двигателей внутреннего сгорания по ценам ниже рыночных. Сделки оформлялись от имени фиктивных компаний. После получения предоплаты по договорам купли-продажи деньги обналичивались, а покупателям отправляли бывшие в употреблении автомобильные коробки передач.

Пятерых человек приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Одному назначили условное лишение свободы с испытательным сроком на 5 лет.