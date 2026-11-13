В Домодедове осудили шестерых участников ОПГ за мошенничество с продажей автодвигателей на ₽8 млн
Суд в Подмосковье вынес приговор по делу о мошенничестве с автодвигателями
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Домодедовский городской суд признал шестерых участников организованной преступной группы виновными по 136 эпизодам мошенничества с автомобильными двигателями. Сумма ущерба составила более ₽8 млн, сообщает прокуратура Московской области.
С ноября 2020 года по февраль 2022 года злоумышленники публиковали в интернете объявления о продаже двигателей внутреннего сгорания по ценам ниже рыночных. Сделки оформлялись от имени фиктивных компаний. После получения предоплаты по договорам купли-продажи деньги обналичивались, а покупателям отправляли бывшие в употреблении автомобильные коробки передач.
Пятерых человек приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Одному назначили условное лишение свободы с испытательным сроком на 5 лет.