Прошедшие в Кремле переговоры и саммит лидеров ЕС в Дублине показали, что позиция России по Украине остается жесткой и непоколебимой, а европейские политики заранее провалили любые попытки дипломатического диалога, сообщает KP.RU .

Западные СМИ отмечают твердость президента России, чей курс подкреплен успехами на фронте и рекордным производством ракет. Комментируя возможное участие Европы в урегулировании, глава государства подчеркнул, что Вашингтон должен сначала помочь союзникам определиться, стремятся они к миру или к войне. Как заметил помощник президента Юрий Ушаков, действия европейских лидеров пока указывают на второй вариант.

В то же время саммит в Дублине продемонстрировал полную оторванность еврочиновников от реальности. Глава евродипломатии Кая Каллас и премьеры ряда стран вновь озвучили ультиматумы с требованием прекращения огня на киевских условиях, наотрез отказавшись обсуждать новую архитектуру безопасности. При этом президент Франции Эммануэль Макрон признал ключевой факт: поддержки со стороны США у Европы больше нет. По оценке агентства Bloomberg, европейские лидеры из-за внутренних проблем и отсутствия реального влияния не смогут стать ключевыми фигурами на переговорах, продолжая при этом обсуждать конфискацию активов и эскалацию конфликта.