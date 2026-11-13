«Локомотив» может уволить Ротенберга из-за скандала с Галактионовым

На ближайшем совете директоров «Локомотива» будет обсуждаться ситуация с отказом гендиректора клуба Бориса Ротенберга уволить главного тренера Михаила Галактионова, сообщил канал «Мутко против». При этом есть вариант с отстранением или увольнением самого Ротенберга.

6 ноября глава совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил об отставке Галактионова. Однако тренер по-прежнему официально не уволен. Галактионов должен получить 60 млн руб. за досрочное расторжение контракта. Ротенберг же считает, что заплатить неустойку должен сам Галактионов, поскольку он является инициатором расторжения договора. Сообщалось, что тренеру официально выписали прогул за неявку на тренировку.

Также совет директоров планирует выделить 800 млн руб. на зимние трансферы. Новому спортивному директору Нариману Акавову поставлена задача поиска новичков. В первую очередь, «Локомотив» будет искать центрального защитника, центрхава и форварда. Также Акавов должен озаботиться трудоустройством Кристиана Рамиреса, Лукаса Веры, Сесара Монтеса и Жерзино Ньямси.

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ, в зоне вылета.