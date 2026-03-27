В 2026 году в лесах Подмосковья проведут рубки ухода на 1,5 тыс. га

Международная конференция, посвященная теме оздоровления лесов, прошла в Доме Правительства Московской области. Об итогах мероприятия рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

Как отметил вице-губернатор региона Роман Каратаев, для сохранения лесов важно использовать проверенные научные разработки и практический опыт. Председатель Комлесхоза региона Алексей Ларькин сообщил, что из-за отсутствия рубок ухода в течение примерно 20 лет в регионе сложилась непростая ситуация. Так, более 40% лесных насаждений сейчас — это спелые и перестойные деревья.

Для решения проблемы в области запустили программу «Здоровый и чистый лес». В 2026 году провести рубки ухода на 1,5 тыс. га. Из них 1,2 тыс. га составят так называемые проходные рубки (удаление деревьев, мешающих росту более ценных пород), еще 300 га — прореживание. Санитарно-оздоровительные мероприятия проведут на 6,5 тыс. га.

По итогам конференции было подписано двустороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Всероссийским НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства и Институтом леса НАН Белоруссии. В его рамках будут объединены усилия ученых обеих стран в разработке стратегий ухода за лесами.

Все выработанные в ходе конференции предложения представят губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву для утверждения.

