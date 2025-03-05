В Аникеевке стартовали работы по установке барьерного ограждения на строящемся путепроводе

В Аникеевке Красногорского округа стартовали работы по установке барьерного ограждения на строящемся путепроводе. О ходе строительства рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также на объекте устанавливают перильные ограждения и шумозащитные экраны, обустраивают гидроизоляцию и строят ливневую канализацию.

На данный момент степень готовности объекта составляет около 80%. Запуск движения по сооружению запланирован уже на второй квартал текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии движения по первому участку дороги ЮЛА.