В Аникеевке стартовали работы по установке барьерного ограждения на строящемся путепроводе
Барьерное ограждение начали устанавливать на путепроводе в Аникеевке
В Аникеевке Красногорского округа стартовали работы по установке барьерного ограждения на строящемся путепроводе. О ходе строительства рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Также на объекте устанавливают перильные ограждения и шумозащитные экраны, обустраивают гидроизоляцию и строят ливневую канализацию.
На данный момент степень готовности объекта составляет около 80%. Запуск движения по сооружению запланирован уже на второй квартал текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии движения по первому участку дороги ЮЛА.