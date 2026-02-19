В Балашихе направили в суд дело экс-главврача о взятке

Балашихинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главного врача городской больницы, его обвиняют в 13 эпизодах преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 2016 по 2024 год обвиняемый в должности главного врача создал систему поборов с подчиненных. Под угрозой увольнения он систематически требовал от своих заместителей и заведующих поликлиниками передавать ему часть их заработной платы и стимулирующие выплаты. Он инициировал издание приказов о выплате завышенных премий и стимулирующих надбавок другим сотрудникам, чтобы часть из них те передавали ему. Общая сумма полученных взяток превысил 21,5 млн рублей.

Мужчину заключили под стражу, на его имущество наложили арест на общую сумму 107 млн рублей.

