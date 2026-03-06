В Балашихе почти наполовину достроили новую многопрофильную больницу

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжается строительство многопрофильной больницы, готовность объекта достигла порядка 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 500 строителей, они ведут утепление фасада, монтаж оконных блоков и инженерных коммуникаций внутреннюю отделку помещений. В медцентр войдут стационар, консультационно-диагностический центр, региональный сосудистый центр, 23 операционных, отделение реанимации. Там будут работать более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей по 26 профилям. В учреждении также установят порядка 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммографы, ангиографы, рентгены, УЗИ экспертного класса. Открыть больницу планируют в 2028 году.

