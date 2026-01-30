В Балашихе поместили под домашний арест администратора хостела, где в пожаре погибли четыре человека

В Балашихе поместили под домашний арест женщину, которая работала администратором в хостеле, где в результате возгорания погибли четыре человека. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В ведомстве отметили, что местная жительница в возрасте 51 года, действуя в составе группы лиц, с марта 2025 года заселяла иностранцев в нелегальный хостел. В конце января текущего года в здании произошел пожар, и четыре человека погибли.

Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

