В Краснознаменске возбудили дело о фиктивном трудоустройстве

В Краснознаменске по материалам проверки соблюдения законодательства в сфере оплаты труда в одной из бюджетных ресурсоснабжающих организаций было возбуждено уголовное дело о фиктивном трудоустройстве, ее провела Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в 2022 году начальница отдела кадров одного из подразделения бюджетной ресурсоснабжающей организации оформила на должность курьера своего мастера маникюра. При этом фактически она не работала в организации, ей незаконно начислили зарплату в общей сумме более 900 тыс. рублей — их она перечислял начальнице на протяжении трех лет.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), подозреваемая полностью признала свою вину.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.