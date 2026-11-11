Губернатор Московской области проверил ход возведения нового корпуса школы № 4 в Реутове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Реутов проверил ход строительства образовательных объектов на Комсомольской улице. Это дошкольное отделение и новый корпус школы № 4.

Глава региона отметил, что в последние годы в регионе строилось около 35-50 школ в год. Сейчас акцент перевели на капремонт уже открытых учреждений и обновляют порядка 50-60 ежегодно. Работа активно ведется и в детсадах.

«Мы понимаем высокий запрос к современному образованию. Сегодня очень много технологий приходит в детский сад, меняется подход к дошкольному образованию, ну и, конечно, в школу. Это все, что связано с компьютером, искусственным интеллектом, киберуроки, современные лаборатории. Поэтому школы должны соответствовать, а преподаватели должны давать детям все, чтобы они были конкурентными, успешно сдавали экзамены и поступали в лучшие вузы. Это очень серьезное направление нашей работы. И все получается, когда мы работаем в партнерстве с родителями», — подчеркнул губернатор.

Сейчас в составе образовательного комплекса школы № 4 — два школьных корпуса, где учатся почти 1,1 тыс. детей и три дошкольных, которые посещают более 600 ребят.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Реутов ] 1/4 Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Реутов ] 2/4 Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Реутов ] 3/4 Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Реутов ] 4/4

Новый школьный корпус рассчитан на 750 мест. Строительная готовность четырехэтажного здания составляет 45%. Его открытие запланировано на сентябрь 2027 года. Ввод корпуса позволит значительно разгрузить действующие. Педагогический состав здесь уже полностью укомплектован.

«Что касается нового школьного корпуса, там будут заниматься ребята с 7 по 11 классы, а в нашем историческом корпусе, где сейчас есть превышение проектной мощности, останутся учащиеся 1-6 классов. Это позволит создать для них более комфортные условия, ведь детям необходимо больше места, простора, — рассказала и. о. директора СОШ № 4 Наталья Семенова.

Дошкольное отделение рассчитано на 180 детей. Оно построено уже на 98%. Детсад откроется в начале следующего года. Его готовы посещать уже 120 детей. Воспитательский состав полностью набран.

Объекты возводятся инвестором в рамках программы комплексного развития территорий. После ввода в эксплуатацию оба корпуса передадут в муниципальную собственность.

Строительство новых детских садов — важное направление нацпроекта «Семья».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.