В Балашихе в ЖК «Новая Алексеевская роща» появится новый детский сад

В Балашихе в ЖК «Новая Алексеевская роща» продолжается строительство детского сада на 250 мест, девелопер проекта ГК «Гранель» завершил устройство инженерных систем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит 3,4 тыс. кв. м. В его состав войдут 10 групповых комнат с игровой зоной, спальными помещениями и прочими необходимыми пространствами, а также студии дополнительного образования, музыкальные и физкультурные залы, медицинский блок с процедурной и логопедическим кабинетом.

На территории комплекса уже ввели в эксплуатацию три жилых дома, ведется строительство четвертого корпуса. Рядом открыта плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь стоянки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.