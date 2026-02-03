В Балашихе восстановили аварийное административно-производственное здание

В микрорайоне Железнодорожный на улице Дачная в городском округе Балашиха восстановили аварийный объект – бывшее административно-производственное здание площадью более 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Нежилое кирпичное здание построили в конце 1940-х годов, последние несколько лет постройка пустовала и пребывала в бесхозном и полуразрушенном состоянии. После смены собственника в 2024 году было решено провести капитальный ремонт объекта, теперь строение полностью восстановлено, прилегающая территория благоустроена. В обновленном здании функционируют два сетевых магазина товаров повседневного спроса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.