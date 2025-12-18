Губернатор Подмосковья рассказал о расселении аварийного жилья

В Подмосковье каждый год из аварийного жилья переселяют около 10 тыс. человек. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Кроме программы расселения аварийного жилья, есть еще программа реновации, КРТ, где застройщики, строя новое жилье, также часть жилого фонда отдают в наше распоряжение», — рассказал Воробьев.

Он подчеркнул, что при расселении жители могут получить жилищный сертификат и приобрести жилье на первичном рынке за счет государства. Документ позволяет подобрать готовое жилье в новостройке на территории любого округа Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.