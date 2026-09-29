Лекарство против вирусов будущего: как ИИ тренируют для борьбы с эпидемиями

Newsmax: биотехнологи создают антитела против будущих вирусов с помощью ИИ

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Фото: [медиасток.рф]

Биотехнологический стартап Red Queen Bio хочет использовать искусственный интеллект для создания лекарств против вирусов, которые еще только могут появиться, сообщает Yahoo, ссылаясь на Newsmax. Компания разрабатывает антитела, способные действовать не против одного конкретного вируса, а сразу против целого семейства родственных патогенов.

Проект поддерживает OpenAI, а сама Red Queen Bio привлекла $36 млн инвестиций. Сейчас компания в первую очередь работает над антителами против птичьего гриппа и других вирусов гриппа. Первые клинические испытания на людях планируются в 2027 году.

Схема работы выглядит так: ИИ предлагает варианты антител, которые должны прочно связываться с определенными участками вируса. Затем кандидатов проверяют в лаборатории, результаты снова загружают в систему, и она предлагает улучшенные версии. Чем сильнее антитело связывается с вирусом, тем меньшая доза препарата может понадобиться.

В будущем компания хочет расширить работу на коронавирусы, вирусы, похожие на Эболу, родственников оспы и другие потенциально опасные патогены. Идея состоит в том, чтобы заранее создать запас препаратов, которые можно будет быстро применить или доработать при появлении новой угрозы.

Авторы проекта отдельно подчеркивают, что технология пока остается экспериментальной. Ни один такой препарат еще не доказал безопасность и эффективность в клинических испытаниях. Поэтому ИИ пока не способен «остановить следующую пандемию» сам по себе, но может заметно ускорить разработку защитных средств.

иностранная пресса

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