Октябрь в Подмосковье будет теплее нормы: синоптик о бабьем лете и заморозках

Октябрь в Центральной России может начаться с температурных качелей: днем воздух будет прогреваться до +15…+18 градусов, а ночью местами опустится почти до нуля. При этом второй месяц осени в столичном регионе в целом ожидается теплее климатической нормы на 2–3 градуса. Об этом REGIONS рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Старое бабье лето на подходе

По словам синоптика, наступившая неделя принесет жителям Русской равнины очередную волну теплой и сухой погоды — так называемое старое бабье лето. Причиной станет усиление антициклона, который обеспечит солнечную погоду и заметное повышение температуры.

«Наступившая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом. Усиление антициклона, поэтому погода берет курс на улучшение, воздух прогреется до +18 — это на несколько градусов выше нормы», — рассказал Тишковец.

В течение недели температурный фон будет довольно комфортным. Ночами ожидается в среднем от +4 до +7 градусов, а днем — около +14…+17, местами до +15…+18 градусов. Выходные, по словам специалиста, также не принесут резкого похолодания.

Ночные заморозки и дневное тепло

При этом ночи уже будут заметно холоднее дневных часов. В Подмосковье температура в темное время суток может опускаться до +1…+6 градусов, а местами возможны очаговые легкие заморозки. Днем при этом воздух будет прогреваться до +11…+16 градусов. Синоптик отметил, что старое бабье лето, судя по всему, будет довольно продолжительным, и есть вероятность, что оно перекинется в золотую осень и на последующую неделю.

Каким будет октябрь

По предварительному прогнозу, теплая погода не закончится вместе с сентябрем. В столичном регионе среднемесячная температура октября может оказаться на 2–3 градуса выше климатической нормы. Для Москвы норма октября составляет около +3 градусов ночью и +9 градусов днем. При этом осадков ожидается меньше обычного: недобор может составить 10–30% при норме около 70 мм. Особенно сухой и солнечной может оказаться первая декада месяца.

Тишковец отметил, что разница между дневными и ночными температурами в октябре будет весьма заметной. При ясной погоде столбики термометров смогут подниматься до +14…+18 градусов, тогда как ночью температура будет значительно ниже. При этом ждать настоящей зимы в октябре, по словам специалиста, не стоит. Он заключил, что второй месяц осени, как и первый, будет теплее нормы.