В Балашихе взяли на контроль установление обстоятельств гибели людей в результате пожара в доме

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств гибели четырех человек в результате пожара, который произошел во вторник, 27 января, 04:30 в трехэтажном частном доме в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В одной из комнат были обнаружены тела двух женщин и двух мужчин, еще шестерым, включая 17-летнего подростка, удалось спастись.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выезжал Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.

