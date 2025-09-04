В Богородском округе спасли женщину, у которой во время прогулки по лесу произошел инсульт

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли 59-летнюю женщину, у которой во время нахождения в лесу произошел инсульт. Инцидент произошел в лесном массиве возле деревни Молзино.

За помощью спасателей обратилась жительница, которая пошла в лес за грибами и обнаружила женщину, которая лежала на траве и не двигалась.

Специалисты оперативно прибыли на место и оказали женщине первую помощь. Пострадавшей требовалась госпитализация, однако на спецтехнике до нее было не добраться. Тогда женщину положили на носилки и вынесли из леса к машине скорой помощи. В общей сложности специалисты преодолели с носилками более 2 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников всероссийского форума волонтеров-медиков.