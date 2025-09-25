В Богородском пройдет капремонт образовательного центра

В деревне Большое Буньково Богородского округа проведут капитальный ремонт здания Центра образования № 26 на улице Ленинской, 182, работы завершат к сентябрю 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ заключили с ООО «ТрансДорСтрой». Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Демография».

В корпусе 1970 года постройки проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений, благоустроят прилегающую территорию и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.