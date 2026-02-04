В больнице Истры успешно прооперировали 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Специалисты Истринской клинической больницы успешно прооперировали 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны с переломом бедра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил житель в возрасте 103 лет. Пенсионер упал дома и сломал бедро. Врачи диагностировали чрезвертельный перелом и направили мужчину на операцию.

В ходе операции пациенту провели малоинвазивный остеосинтез, что позволило минимизировать нагрузку. Операция прошла успешно. Пенсионер уже может присаживаться и скоро сможет передвигаться с ходунками.

После войны ветеран Александр Павлович Марусов получил два высших образования: педагогическое и медицинское. Работал акушером-гинекологом, хирургом, заведовал отделением для сложных случаев, защитил кандидатскую диссертацию и до 95 лет преподавал в медицинском вузе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по трансформации сферы здравоохранения региона.