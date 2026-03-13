В больнице Орехово-Зуева спасли мужчину с тяжелейшим переломом таза после дорожной аварии

Специалисты Орехово-Зуевской больницы спасли мужчину с тяжелейшим переломом таза после дорожной аварии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину в возрасте 37 лет, попавшего в ДТП. В результате аварии он получил оскольчатый перелом вертлужной впадины и задней колонны с вывихом бедра. Это шокогенная травма — жизнеугрожающее повреждение, которое вызывает сильный болевой синдром и приводит к срыву компенсаторных функций организма.

Пациенту экстренно вправили и зафиксировали вывих, затем стабилизировали его общее состояние. На это ушло трое суток. После этого мужчину прооперировали, чтобы стабилизировать перелом. Специалисты восстановили целостность тазового кольца и зафиксировали его металлическими пластинами и винтами.

Сейчас здоровью пациента ничего не угрожает. Мужчина уже прошел реабилитацию.

