В больнице Подмосковья помогли подростку с деформацией голеностопного сустава из-за болезни Тревора

Специалисты МОДКТОБ успешно прооперировали подростка с деформацией голеностопного сустава из-за болезни Тревора. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мальчик в возрасте 13 лет, который жаловался на припухлость в области левого голеностопного сустава, ограничение его подвижности и деформацию.

Врачи диагностировали болезнь Тревора. Это очень редкая патология, при которой с рождения нарушено развитие хрящевой и костной ткани. Речь идет об избыточном росте хряща в области зон роста костей, что приводит к деформации сустава и окружающих тканей.

Пациента направили на операцию. В ее рамках специалисты удалили избыточные хрящевые разрастания и провели пластику голеностопного сустава. В результате он был помещен в анатомически правильное положение.

Ребенок уже выписан под наблюдение у травматолога-ортопеда.

