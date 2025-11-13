В Чехове для участников СВО провели экскурсию по центру «Серконс»

В Чехове рамках программы «Промышленный туризм» для участников специальной операции и их семей состоялась экскурсия по предприятию «Серконс». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участников мероприятия познакомили с работой испытательного и измерительного оборудования. На предприятии оказывают услуги в области обязательной и добровольной сертификации, экспертизы промышленной и пожарной безопасности и не только. Его оснастили современным оборудованием и средствами измерений от известных мировых производителей, а также уникальными разработками собственного производства.

Напомним, что с идеей проводить подобные мероприятия в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.