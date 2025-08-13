В Чехове пройдет Кубок губернатора Московской области по гандболу

Международный Кубок губернатора Московской области по гандболу будет проходить в Чехове с 22 по 24 августа, участниками станут команды «Сепахан» из Ирана, белорусский «СКА-Минск», «Каустик» из Волгограда и гандбольный клуб из Московской области «Чеховские медведи». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира на арене дворца спорта «Олимпийский» имени В. Максимова организуют шесть матчей. Первой станет встреча иранского «Сепахана» и волгоградского «Каустика» 22 августа в 16:30. Узнать другие подробности можно на сайте.

Отметим, что состязания пройдут в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.