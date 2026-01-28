В Чехове снесут недостроенный жилой комплекс «Ермолово»

В муниципальном округе Чехов демонтируют недостроенный жилой комплекс «Ермолово», проект планировки жилой застройки вблизи деревни Ермолово утвердили в 2010 году. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

На территории площадью порядка 34 га планировали построить 16 многоквартирных домов, общественные здания, комплекс инженерных сооружений. К работам приступили в 2011 году, однако, вскоре они были остановлены — в этот момент в различной степени строительной готовности находились 14 объектов. Строительные конструкции не были правильно законсервированы, поэтому со временем они начали разрушаться.

Местные жители через портал «Добродел» просили снести заброшенные сооружения и привести территорию в порядок. В 2025 году после смены собственника земельного участка было принято решение о демонтаже построек. Специалисты ведут разбор железобетонных конструкций, работы завершат до конца 2026 года.

