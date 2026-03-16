В Чехове суд оштрафовал пьяного водителя и конфисковал его автомобиль

В Чехове суд оштрафовал злостного нарушителя ПДД и конфисковал его автомобиль в доход государства. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В октябре 2025 года был задержан мужчина, который сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

В результате суд приговорил мужчину к штрафу в размере 200 тыс. рублей, лишил его права управления транспортными средствами сроком на два года и конфисковал авто в доход государства.

