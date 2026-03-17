В Чехове вынесли приговор по делу о ДТП с двумя погибшими

Чеховский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека, его возбудили в отношении 33-летнего жителя Рязанской области по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 18 июля 2024 года он управлял грузовым автомобилем «HOWO T5G» и ехал по автомобильной дороге М2 Крым в направлении Москвы, когда нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для разгона и столкнулся с легковым автомобилем марки «Toyota Sparky».

В результате аварии от полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались 9-летний ребенок и его мать. Обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев.

