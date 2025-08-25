В День знаний в Химках откроют обновленную школу №8

В Химках в День знаний будет открыта обновленная школа №8 имени В. И. Матвеева. В учреждении близятся к завершению ремонтные работы, отметили в администрации округа.

К 1 сентября в регионе откроют 14 новых школ, рассказал до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках капремонта в школе №8 обновили корпус и фасад, провели перепланировку помещений, привели в порядок кровлю, подключили инженерные системы.

Каждый этаж учреждения был тематически оформлен в формате школьного музея. На первом этаже изображен первый директор, ветеран Великой Отечественной войны Василий Матвеев. Второй оформлен по мотивам произведений основателя картинной галереи Сергея Горшина и писателя Льва Толстого.

Третий этаж посвятят событиям на Чернобыльской АЭС. На четвертом представлен мурал с изображением ветерана Великой Отечественной войны Григория Муходавкина и героя СВО Тимофея Воробейкина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил готовность школ региона к 1 сентября.