В Дмитрове началась проверка в связи с хлопком газа и пожаром в жилом доме
В Икше после хлопка газа в жилом доме началась проверка
Фото: [t.me/mosoblproc]
Дмитровская городская прокуратура начала проверку в связи с хлопком газа и пожаром в жилом доме в Икше. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел в квартире на втором этаже жилого дома, расположенного на Рабочей улице. После хлопка газа в здании начался пожар.
В результате в квартире обрушились межкомнатные перегородки и плиты перекрытия. Пламя перешло на кровлю здания. Возгорание локализовали на площади 560 кв. м.
В результате происшествия пострадали три человека, в том числе один ребенок. Их доставили в медучреждение.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании региональной прокуратуры.