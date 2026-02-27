В Дмитрове началась проверка в связи с хлопком газа и пожаром в жилом доме

Дмитровская городская прокуратура начала проверку в связи с хлопком газа и пожаром в жилом доме в Икше. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в квартире на втором этаже жилого дома, расположенного на Рабочей улице. После хлопка газа в здании начался пожар.

В результате в квартире обрушились межкомнатные перегородки и плиты перекрытия. Пламя перешло на кровлю здания. Возгорание локализовали на площади 560 кв. м.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе один ребенок. Их доставили в медучреждение.

