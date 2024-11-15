В Дмитрове подростки открыли стрельбу из окна жилого дома. Личности молодых людей установили, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного дома по улице Подъячева стреляют. На место прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что трое несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет стреляли из игрушечного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу.