В Дмитрове в рамках реконструкции моста приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе работ по реконструкции мостового перехода через канал им. Москвы в Дмитрове.

В рамках проекта строится новый мост и демонтируется старый. Сейчас на объекте начались работы по укрупнительной сборке металлоконструкций. Полное завершение работ запланировано на четвертый квартал 2029 года.

Общая протяженность моста превысит 210 метров. На объекте будет установлено пролетное строение массой более 1,4 тыс. тонн.

Длина участка реконструкции составит 3,3 км. Дорога будет расширена до четырех полос. Помимо нового моста построят двухполосный путепровод, что позволит минимизировать пробки.

