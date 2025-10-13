В Дмитровском округе фермерам передали более 7 га сельхозземель

В деревне Нефедиха Дмитровского округа главе крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) передали земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 7,3 га, земля отдана в аренду без проведения торгов сроком до пяти лет. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Представитель фермерского хозяйства уточнил, что молодое хозяйство будут развивать в сфере растениеводства.

«В планах на ближайшие несколько лет — восстановление земель. Нужно будет засеять землю горчицей в качестве сидерата, восстановить ее плодородность, а затем заняться выращиванием клубники», — поделился глава КФХ «Луч» Владислав Пугачев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что подмосковные аграрии в 2025 году смогут претендовать на 36 субсидий, узнать подробнее об этом можно на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.