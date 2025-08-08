В Дмитровском округе кондитерская фабрика увеличит производительность за счет нацпроекта

Кондитерская фабрика «Сокол», расположенная в Дмитровском округе, стала участником федерального проекта «Производительность труда», на предприятии состоялось стартовое совещание с участием специалистов подмосковного Регионального центра компетенций (РЦК). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Пилотный поток будет касаться массового продукта — зефира «Бело-розовый» с ароматом ванили и малины. Вскоре на предприятии приступят к диагностике текущего состояния пилотного потока, чтобы выявить этапы производства, требующие улучшения. В рамках встречи участники поставили задачи сократить время выполнения процесса как минимум на 15%, уменьшить объем незавершенного производства на 10% и увеличить производительность на рабочих местах как минимум на 15%.

Напомним, что для участия в проекте нужно подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Узнать подробнее о поддержке бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.

