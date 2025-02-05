В Дмитровском округе провели уборку региональных дорог

Специалисты Мосавтодора очистили региональные дороги Дмитровского округа от снега и наледи в рамках работ по зимнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, работы прошли на улице Перемиловской в городе Яхроме и дорогах в рабочем поселке Некрасовский, деревнях Подсосенье, Свистуха и Титово, селах Ивлево и Озерецкое. Помимо этого, дорожники обновили дорожные знаки вблизи села Ильино и деревни Лупаново.

В рамках комплекса работ по зимнему содержанию специалисты также убирают мусор, ремонтируют ямы и элементы дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.