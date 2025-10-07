В Долгопрудном к 2028 году возведут пристройку к школе

На Лихачевском шоссе, д. 27, в Долгопрудном продолжается строительство пристройки к школе № 7, рассчитанной на 1,5 тыс. мест, работы завершат в 2028 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик перемещает существующие коммуникации водопровода и канализации, чтобы освободить место для нового строительного объекта, параллельно ведется прокладка новых сетей. Это стандартная процедура на начальных этапах строительства, позволяющая начать работы без помех со стороны существующих сетей», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, площадь пристройки составит 20,6 тыс. кв. м. Объект соединят с существующим зданием школы теплым переходом. Внутри разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные зоны с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр, пищеблок и другие помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.