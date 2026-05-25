В Долгопрудном объявили конкурс на благоустройство парка

В Долгопрудном объявили конкурс на выполнение работ по благоустройству парка, работы стартуют после определения подрядчика. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что конкурс пройдет в электронной форме, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках проведения закупки специалисты проведут благоустройство территории площадью 6,1 га в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проведут за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа. Работы завершат в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.