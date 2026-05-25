«Спящие гиганты проснутся, континенты содрогнутся»: полный сценарий апокалипсиса до 2040 года

В индийском городе Варанаси, который считается одним из древнейших на планете, живет монах и астролог по имени Раджиш. Он не ведет блогов, не собирает стадионы и не торгует амулетами. Вместо этого он годами изучает древние рукописи, сопоставляя их с движением светил. Итогом его многолетней работы стал пугающий прогноз, растянутый во времени на полтора десятилетия. Раджиш утверждает: первые подземные толчки грядущего хаоса люди почувствуют уже в 2026 году, а финальная развязка наступит в 2040-м — и начнется она там, где сейчас, возможно, уже зреет конфликт, которого никто не ждет, пишут в материале РИА Новости .

2026 год — спусковой крючок

По словам Раджиша, уже в текущем году звезды выстроятся особым образом, и это астрономическое событие запустит цепь катастроф, которые потрясут человечество до основания: «Земная кора придет в движение, словно пробуждаясь от многовекового сна, — описывает монах. — Континенты содрогнутся. Мегаполисы рухнут как карточные домики. Те, кто выживут, бросятся бежать. Но бежать будет некуда. Сама планета восстанет против людей».

Однако 2026-й, по его версии, — лишь прелюдия. Настоящий рукотворный удар ждет человечество позже.

2040 год — последняя война

Если природные катаклизмы Раджиш описывает как неуправляемую стихию, то апокалипсис 2040 года, по его мнению, станет делом рук самих людей. Монах предрекает глобальный конфликт, который развяжут мировые державы. Он не называет конкретных стран, но делает многозначительную оговорку: «Я вижу искру противостояния в неожиданном месте. Может, спор за ресурсы в Арктике. А может, конфликт интересов в космосе».

Это предположение уже не выглядит чистой фантазией. Арктика сегодня — один из самых горячих геополитических регионов. Таяние льдов открывает доступ к колоссальным запасам нефти, газа и редкоземельных металлов, а также к новым транспортным маршрутам. Россия, США, Канада, Китай, Норвегия и Дания активно наращивают там военное присутствие. Конфликт интересов, о котором говорит индийский астролог, уже тлеет — вопрос лишь в том, перерастет ли он в открытое столкновение.

Что будет между этими датами

Прогноз Раджиша не ограничивается двумя точками. По его словам, между 2026 и 2040 годами планету ждет череда бедствий. Стихия начнет с того, что сотрет с лица земли мегаполисы: землетрясения, цунами высотой в сотню этажей, которые смоют не только прибрежные города, но и целые государства.

Климат, по его версии, сойдет с ума: на плодородных землях наступит засуха, а туда, где веками были пустыни, хлынет вода, превращая пески в непролазные болота. Но самым страшным Раджиш называет пробуждение «спящих гигантов» — вулканов, которые люди давно записали в разряд потухших. Раскаленная лава накроет огромные территории, пепел поднимется в небо и закроет солнце на месяцы, а может, и на годы. Следом придут голод, холод и эпидемии.

Монах предрекает и полный коллапс финансовой системы. Банки, валюты, биржи, кредиты — все, на чем держится современный мир, уйдет в небытие: «Люди останутся ни с чем».

Просвет в 2032 году

Есть у Раджиша и «обнадеживающее» пророчество, правда, с очень странным сроком. В 2032 году, утверждает он, человечеству наконец раскроют правду о контактах с внеземными цивилизациями. Новые знания, по мнению монаха, дадут людям технологический рывок. Возможно, именно этот рывок и станет той самой «искрой», которая подожжет финальный конфликт 2040 года.

Финал, которого можно избежать

Главный удар, по версии Раджиша, случится в 2040-м. Рои боевых дронов затмят небо. Кибератаки парализуют целые страны. Термоядерные вспышки сотрут с карты континенты: «Мы должны сделать все, чтобы не допустить этой трагедии».

Кто эти «мы» и что именно нужно делать, если к тому моменту большая часть человечества уже погибнет под лавой, пеплом и цунами, — вопрос, на который Раджиш ответа не дает. Возможно, он и сам понимает, что его прогноз — это не столько руководство к действию, сколько попытка заставить людей задуматься о том, куда они катятся уже сейчас.